Passirano, torna la Festa dello Sport in nome della ripartenza

Dopo un anno di assenza dovuto alla pandemia di Covid-19, ritorna oggi (sabato 18 settembre) la Festa dello Sport di Passirano, tradizionale evento di promozione delle discipline sportive del territorio.

Nuova location

Numerose le attività, in primo luogo cambia la location, quest'anno sarà infatti il Centro Sportivo Comunale di via Coppi ad ospitare l'evento, spazio che consente di mantenere tra gli stand e il pubblico il giusto distanziamento.

Presente anche Aido

Seconda novità, l'organizzazione da parte del gruppo Aido Mattia Ravelli con la collaborazione dell'assessorato allo Sport, della camminata non competitiva (manifestazione podistica ludico motoria a passo libero per 5 chilometri) Un passo verso il dono...inizia da un sì con partenza dalle 17.30 alle 18.30 e iscrizioni consigliate sul portale del comune di Passirano oppure in loco fino ad un'ora dalla partenza con obbligo di autocertificazione (partecipazione gratuita con offerta libera).

Ripartenza e un ospite speciale

Attesa la presenza del Campione Olimpico di scherma Andrea Cassarà passinarese, in apertura della manifestazione prevista alle 14. Per i bambini, i divertentissimi Gokart a pedali e la possibilità di provare tantissime discipline. Saranno presenti oltre alle realtà storiche, il ballo country, le bocce, il tiro con l'arco. La kermesse si chiuderà con le premiazioni degli sportivi meritevoli.

Siamo felici di poter riproporre un evento che ha riscosso da sempre grande partecipazione soprattutto in un momento dove c'è voglia di ripartenza e le associazioni sportive aspettano da mesi di poter riabbracciare i propri associati dopo mesi di stop forzato. Ora è importante ridare fiducia e serenità. Lo sport è vita!

Info utili

L'ingresso all'evento sarà riservato ai possessori di Green Pass dai 12 anni in su.