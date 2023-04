“Hey! Che fai a Pasquetta?”. La domanda è un grande classico, la risposta altrettanto e la direzione obbligata: dopo il grande successo della scorsa edizione, che al primo colpo ha radunato nel parco di Villa Mazzotti migliaia di persone, Party Chiari torna anche quest’anno con una seconda edizione che si annuncia ancora più ammaliante e memorabile. L’evento, patrocinato dal Comune di Chiari, è organizzato da Eatinero in collaborazione con Swang Summer Festival.

Party Chiari, a Villa Mazzotti l'evento di Pasquetta più cool

L’impostazione dell’evento, già ribattezzato da molti sui social come “il più cool della Pasquetta bresciana”, sostanzialmente rimarrà invariata nei suoi elementi strutturali caratterizzanti (parco, sole, aria aperta, vibrazioni positive, street food da tutta Italia, ottima musica e ottimi drink...), ma l’area food truck, visto l’assalto di visitatori dell’anno scorso, verrà ampliata e potenziata nelle postazioni e nella proposta, in modo da elevare ulteriormente la qualità e la varietà dell’offerta, nonché velocizzare l’attesa durante il servizio. Sarà dunque una grande occasione di festa per giovani e famiglie, con intrattenimento a 360°, impreziosito da una location d’eccezione, Villa Mazzotti appunto, che aprirà le porte al pubblico dando la possibilità di godere della sua architettura liberty e dei suoi meravigliosi spazi verdi.

Il programma

Dalle 10 alle 22 l’intera area sarà allestita con i food truck di Eatinero, operativi a pranzo, merenda, aperitivo e cena per una proposta street food di alta qualità; a corredo, performance di musica live con band e dj set, gli espositori del Vanitas' Market - Handmade in Italy e sorprese anche per i più piccoli. Non mancheranno tavoli e sedute, ma sarà anche possibile portarsi teli e coperte da casa per rilassarsi en plein air e vivere un'esperienza ancora più immersiva e “green”. Sarà inoltre allestita una Kids Area dedicata ai più piccoli, con gonfiabili, truccabimbi e Libribelli (dalle 11 alle 19, uno spazio in cui rilassarsi insieme alla Corte della carta), giochi e letture, dove il Comune offrirà due spettacoli della Compagnia I Burattini di Bonacina: E Vissero Tutti Felici e Contenti (ore 10.30) e Arlecchino Malato d’Amore (alle 16). Inoltre, sarà possibile usufruire di due momenti (10.30 e 14.30) di visite guidate gratuite alla splendida Villa Mazzotti, insieme ad Arte con Noi: basterà prenotarsi al numero 339.403 4863. Non mancherà la musica: alle 14 il concerto dei Death of Autotune, gruppo bresciano che propone un crossover tra alternative rap e influenze soul, rock e hip hop (il primo disco, Intro, è uscito nel 2022, anno in cui la band è stata finalista al Rock Contest); alle 16.30 il live de Il Diluvio, gruppo nato nel 2016 dall’incrocio delle esperienze e delle visioni sonore e poetiche di Omar Khrisat (chitarra acustica), Simone Bettinzoli (chitarra elettrica e voce), Alessandro Serioli (tastiere/voce) e Piero Bassini (batteria); alle 18 dj set, con ritmi impavidi che scriveranno la colonna sonora dal tramonto in poi.