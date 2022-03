Paratico e Sarnico uniti dalle panchine rosse

Due Comuni uniti e un colore predominante. Il rosso, quello contro la violenza sulle donne ma che rappresenta anche le associazioni Avis, Aido e Admo. Sono state inaugurate ieri le due panchine ai lati opposti del lago.

Paratico e Sarnico da ieri, sabato 11 marzo, unite grazie ad un'iniziativa di AVIS Sarnico: inaugurazione di due panchine rosse, sui lati opposti del lago. Panchine unite da un filo di solidarietà, che passa attraverso l'associazionismo ed il volontariato.

Questo il commento del Comune di Paratico rappresentato sul posto dall'assessore Leda Leborio. Per Sarnico, invece, era presente il primo cittadino Giorgio Bertazzoli. Sul posto anche le associazioni sociali e operative nell'ambito contro la violenza. Non è mancata nemmeno la benedizione. Il taglio del nastro è avvenuto prima a Sarnico e poi Paratico.

Da paraticese sono estremamente felice che anche il nostro lungolago abbia una “panchina rossa”, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Da membro di Avis, Gruppo Giovani tra i promotori dell’iniziativa insieme ad Aido e Admo sono orgoglioso e felice di aver donato a Paratico la panchina rossa, un piccolo segno ma di grande importanza per ribadire quanto sia fondamentale non girarsi dall’altra parte ma dire con forza basta alla violenza sulle donne, partendo dalle nostre comunità e fornendo un aiuto concreto!