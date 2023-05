Paolo Jeannin trionfa al concorso "Le donne muovo le montagne"

Paolo Jeannin trionfa al concorso "Le donne muovono le montagne".

Il rezzatese (46 anni) ha brillato con la sua fotografia "Caro diario" nel concorso "Le donne muovono le montagne" nella categoria "Frequentazioni della Montagna". Quest'ultimo è stato indetto dal Club Alpino Italiano. La consegna del premio è avvenuta sabato 20 maggio 2023 nel corso dell'assemblea nazionale dei delegati Cai 2023 a Biella.

La fotografia è stata scattata nel 2022 al rifugio Brentei in Trentino, ad essere immortalato un momento tanto intimo quanto intenso, quello legato alla sospensione e dedicato alla scrittura.

«Frequentare la montagna: raccontare la nostra presenza con un pensiero sul libro degli ospiti di un bivacco, così come abbozzare degli appunti sul nostro diario, sono un momento privato e silenzioso, talvolta non facile da documentare in modo artistico - si legge nella motivazione del premio -. Ci è riuscito l’autore, fotografando un momento di intimità rubata con discrezione, e raccontandoci quella sensazione di appartenenza profonda alla montagna, in un’atmosfera di oscurità in cui il soggetto si staglia perfettamente nella scena. Dalla penombra nasce uno scatto di grande impatto visivo».