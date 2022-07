Otto nuovi carabinieri in supporto al comando provinciale di Brescia

Un valido supporto, direttamente da Firenze.

Nelle zone a più alto tasso turistico

Anche quest'anno, per la stagione estiva in corso, in supporto ai reparti della Provincia di Brescia, sono giunti otto carabinieri provenienti dal primo reggimento allievi marescialli di Firenze. I militari, di rinforzo al comando provinciale, sono stati assegnati alle stazioni maggiormente impegnate nel periodo estivo, operanti nei territori a maggiore vocazione turistica e presenti, in particolare, sul lago di Garda e sul lago di Iseo.