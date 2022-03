Palazzolo sull'Oglio

Mercatini in piazza, ma anche lo screening gratuito della vista da parte del Lions club.

Volge al termine la rassegna organizzata a Palazzolo sull'Oglio (a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità, della Commissione Pari Opportunità e delle realtà palazzolesi) e dal titolo Otto marzo e dintorni, dedicata appunto alla donna. Oggi, nel centro della città, mercatini per tutti i gusti e lo screening gratuito della vista a cura dei Lions.

Otto marzo e dintorni: si chiude la rassegna dedicata alla donna

Mercatino delle donne di marzo, bancarelle degli hobbisti, ma anche lo Sbarazzo. Quest'oggi, a Palazzolo, ce n'è per tutti i gusti. Tutti gli appuntamenti sono stati realizzati a conclusione di una rassegna che ha visto il suo svolgimento nel corso di tutto il mese e hanno riguardato cinema, teatro, lavoro, salute. Infatti, le iniziative sono state eclettiche e hanno coinvolto diverse realtà cittadine le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna.

Il Mercatino delle donne di marzo (in collaborazione con il Movimento Cooperativo Palazzolese) è sceso in piazza con abiti usati, accessori e tanto altro: l'obiettivo è quello di finanziare i progetti riguardanti le diverse fragilità delle donne.

Screening gratuito dei Lions

Oltre ai mercatini, in prima fila ci sono anche i Lions che hanno offerto gratuitamente lo screening della vista. Uno degli obiettivi dell'associazione, infatti, è raggiungere le comunità per fare prevenzione. Infatti, secondo quanto spiegato nel progetto, l'80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili. Il primo passo per la prevenzione è la consapevolezza. Il secondo è la diagnosi precoce tramite il controllo della vista. In tutto il mondo, partner Lions con esperienza medica e leader delle comunità si impegnano a controllare bambini, studenti della scuola primaria e adulti per identificare quelli a rischio di perdita della vista.

Le sedi dei controlli della vista dei Lions variano dalle scuole ai luoghi di lavoro, agli eventi per la salute pubblica tenuti dalle comunità e i metodi di controllo dipendono dal gruppo di età. I risultati, però, sono sempre gli stessi. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti professionali e vista migliorata o curata. Ecco l'intervento del presidente dei Lions di Palazzolo, Stefano Raccagni (nonchè consigliere della Lega in Consiglio comunale).