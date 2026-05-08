Ospitaletto – Paratico: gli uffici postali chiudono per lavori.

Uffici postali di Ospitaletto – Paratico

A renderlo noto è Poste Italiane: gli uffici postali di Paratico (da martedì 12 maggio 2026) e Ospitaletto (da mercoledì 13 maggio 2026) saranno interessati da lavori di ammodernamento, saranno pertanto chiusi al pubblico. Gli interventi in questione, in particolare, rientrano nell’ambito Polis, il progetto di Poste Italiane. La riapertura per Paratico è in programma entro la metà del mese di settembre mentre per Ospitaletto nella seconda metà del mese di dicembre.

Gli interventi in questione comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Dove rivolgersi durante il periodo dei lavori

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso: