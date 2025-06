Open Day Vaccinale di Asst Franciacorta: porte aperte sabato 21 giugno

Open Day Vaccinale: Asst Franciacorta apre le sue porte nella giornata di sabato 21 giugno 2025 dalle 9 alle 17.

Il Centro Vaccinale dell'Ospedale di Chiari ospita sabato 21 giugno 2025 dalle 9 alle 17 l'Open Day Vaccinale di Asst Franciacorta. Si tratta di un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari: l’accesso è libero e senza prenotazione, e sarà possibile ricevere informazioni utili e vaccinazioni gratuite.

Numerosi i vaccini disponibili durante la giornata:

· HPV (Papillomavirus): rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 26 anni non ancora vaccinati, ma anche per alcune categorie a rischio.

· Meningococco ACWY: gratuito per i minori fino ai 18 anni, estesa anche ad alcuni soggetti a rischio.

· Meningococco B: somministrato gratuitamente ai nati nel 2012 e 2013, estesa anche a specifiche categorie a rischio.

· DTP+P (Difterite, Tetano, Pertosse, Polio): disponibile per tutte le fasce d’età.

· MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia): anch’esso disponibile per tutti, senza limiti d’età.

"Un’occasione da non perdere per ricevere protezione contro malattie prevenibili e per chiarire eventuali dubbi con personale sanitario qualificato - hanno fatto sapere da Asst Franciacorta - Non serve prenotarsi, basta presentarsi".