Open Day sulla patologia tiroidea, seconda edizione.

Si terrà giovedì 27 giugno 2024 l'Open Day sulla patologia tiroidea organizzato da Asst Franciacorta. Previste visite ed ecografie gratuite al presidio ospedaliero di Chiari.

“Dopo il positivo riscontro avuto con la “prima edizione” tenutasi lo scorso 28 maggio, abbiamo deciso con i nostri medici di organizzare questa seconda giornata aperta alla popolazione - spiega Alessandra Bruschi, Direttore Generale di ASST Franciacorta - per dare modo a tutti coloro che non erano riusciti a usufruire a maggio di questo servizio di poter effettuare visite ed ecografie gratuite”.

“La patologia tiroidea – continua Bruschi - non sempre è facile da identificare, perché i sintomi spesso possono essere confusi con altro e per questo è particolarmente importante la prevenzione. In ASST Franciacorta abbiamo medici con grande esperienza sulla patologia tiroidea, come il Dr. Stefano Benedetti, Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica di ASST Franciacorta e il Dr. Gabriele Zanolini, Direttore della Medicina Interna del Presidio di Chiari, che saranno a disposizione dei pazienti il 27 giugno”.