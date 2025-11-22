Oltre mille pesci salvati in vista dei lavori sui corsi d’acqua Gheda e Molinara

Oltre mille esemplari ittici salvati in vista dei lavori sui corsi d’acqua Gheda e Molinara.

Oltre mille pesci salvati

Sono state ultimate nei giorni scorsi le delicate operazioni di recupero e messa in sicurezza della fauna ittica presenti nei tratti dei corsi d’acqua Gheda e Molinara, zone in cui a breve prenderanno il via i lavori di riqualificazione idraulica e ambientale.

L’intervento, affidato a tecnici specializzati, ha permesso di salvare oltre mille esemplari appartenenti a diverse specie, tra cui gamberi, vaironi, sanguinerole e carpe.

Tutti gli animali sono stati trasferiti e riposizionati in corsi d’acqua idonei, nel pieno rispetto delle normative ambientali e con l’obiettivo di garantire la continuità degli ecosistemi.

La riqualificazione

La riqualificazione dei due corsi d’acqua rientra in un progetto più ampio di valorizzazione del reticolo idrico del territorio e potrà concretizzarsi grazie al finanziamento di 340 mila euro stanziato da Regione Lombardia, che ha riconosciuto la rilevanza dell’opera per la sicurezza idraulica e la qualità ambientale dell’area.

Il commento del sindaco

«Questo recupero rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio del cantiere e dimostra l’attenzione dell’Amministrazione verso la tutela dell’ambiente – ha dichiarato il primo cittadino di Montirone, Filippo Spagnoli – Il contributo regionale ci permette di realizzare un intervento atteso e necessario per la nostra comunità».

Il Comune seguirà attentamente tutte le fasi operative, assicurando trasparenza, sostenibilità e aggiornamenti costanti alla cittadinanza, fino al completamento dei lavori di riqualificazione.