Oltre 800 iscritti alla camminata organizzata da Anastasis

Un successo per la tradizionale camminata primaverile organizzata dall’Associazione Anastasis di Adro, che quest’anno sfiora quota 800 iscritti.

Due percorsi, uno da 6 e uno da 13 km, che si snodavano tra il centro del paese e i bellissimi vigneti franciacortini, hanno accolto i moltissimi partecipanti che hanno deciso di trascorrere una mattinata all’insegna dello sport ma soprattutto della solidarietà. Questo perché la camminata, oltre a essere un’occasione per stare insieme, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per consentire all’associazione di portare avanti i propri progetti.

Anastasis si occupa, infatti, di sostenere e accompagnare le persone affette da tumore e i loro famigliari nel difficile percorso attraverso la malattia, offrendo servizi quali, ad esempio, assistenza psicologica, supporto medico, infermieristico e fisioterapeutico, ma anche organizzando momenti di socialità, come gite o feste. Non solo, l’associazione è molto attiva anche nella diffusione di informazioni in merito alla prevenzione e, più in generale, al benessere. Insomma, dietro Anastasis c’è un mondo da scoprire e sostenere; per conoscerlo è sufficiente seguire i canali social e web dell’associazione, oppure recarsi in sede (in via Cairoli), il lunedì pomeriggio e chiedere informazioni alle volontarie.

Grande soddisfazione

Le fondatrici e “capitane” di Anastasis, Annarita Piccioli, Egle Mutti e Antonietta Ghezzi si sono dette molto soddisfatte dell’ottima riuscita dell’evento e ci tengono a ringraziare, oltre a tutti i partecipanti, anche le associazioni che hanno aiutato durante la camminata: il gruppo sportivo Avis Adro, l’Avis – Sezione Adro e Erbusco, i volontari dell’Ambulanza di Adro e gli Alpini.

Siete arrivati in tanti, è stato bellissimo accogliervi sorridenti al termine della camminata!. Portate con voi il messaggio di Anastasis e proponetelo a persone che ne hanno bisogno. Anastasis c'è, pronta ad aiutare.

In effetti persone da tutta la provincia (e anche oltre) hanno raggiunto Adro per prendere parte all’iniziativa benefica: runners esperti, appassionati di cammino, famiglie, associazioni, giovani e meno giovani, amici a quattro zampe. Un gruppo variegato si è presentato puntuale ai nastri di partenza, lungo il viale d’accesso alla Rsa, per un evento che fa bene alla salute e fa del bene al prossimo.

