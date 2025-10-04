Offlaga ruggisce per il Maci: spiedo da record e 4.500 euro donati all’Ail.

Una giornata per il Maci

Domenica scorsa l’oratorio di Offlaga ha accolto il terzo raduno degli amici dell’indimenticabile Fabrizio Gambaretti, per tutti il Maci.

Mai così tanti. Si è toccata la soglia di 400 presenti, molti arrivati sulle loro fiammanti motociclette e che hanno gustato altrettante porzioni di uno spiedo da leccarsi le dita, complimenti a tutti quelli che si sono impegnati ai fornelli e alle braci.

A servire ai tavoli un nugolo di giovani e giovinette che con rapidità e professionalità hanno servito i rumorosi clienti.

Il pomeriggio è trascorso in allegria nel ricordo dell’amico scomparso.

Un aiuto per l’Ail

Durante la giornata si sono aggiunti altri amici che hanno aumentato la rumorosità complessiva.

Come di consueto l’intero ricavato, una cifra attorno ai 4500 euro, è andato in beneficenza all’Ail Brescia.

Visto il crescente successo l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.