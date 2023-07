Oblio oncologico: approvata all'unanimità la mozione sul riconoscimento del diritto.

“Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in aula, della mozione proposta dal nostro gruppo consiliare, per il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico e per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche” così dichiarano la Presidente Lisa Noja, prima firmataria dell’iniziativa, Giuseppe Licata e Massimo Vizzardi, (già sindaco di Chiari) Consiglieri Regionali del Gruppo Consiliare “Azione – Italia Viva – Renew Europe”.

“Si tratta del diritto di coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche a non subire, dopo la guarigione, discriminazioni a causa del loro stato di salute, in particolare per ciò che riguarda l’accesso ai servizi bancari e assicurativi e alle procedure di adozione” sottolinea Lisa Noja.

“Auspichiamo quindi che l’approvazione della nostra mozione, con cui si chiede a Regione Lombardia di adottare provvedimenti atti a sostenere il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico, contribuisca a rendere il percorso normativo più celere possibile e che il voto unanime di quest’oggi del Consiglio regionale contribuisca a rendere ancora più forte una battaglia contro lo stigma della malattia che è culturale prima ancora che politica”, aggiungono Lisa Noja, Giuseppe Licata e Massimo Vizzardi.

