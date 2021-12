Obbligo di indossare la mascherina all'aperto, anche a Ospitaletto arriva l'ordinanza

Covid-19

La misura è entrata in vigore da sabato 4 dicembre e sino a giovedì 6 gennaio.

L'obbligo di indossare la mascherina all'aperto arriva anche nel comune di Ospitaletto.

Periodo di validità

Come si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino Marco Ghitti, anche in questo caso come già accaduto in altri comuni, la motivazione è legata all'aumentare del numero di persone che, durante il periodo delle festività natalizie, si troveranno a transitare sul territorio comunale. La misura è entrata in vigore da ieri (sabato 4 dicembre) e sino a giovedì 6 gennaio. Nell'arco di tale periodo, si legge nel testo dell'ordinanza

A chiunque presente su tutto il territorio comunale l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, qualora non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale, ovvero si configurino assembramenti di persone.

In caso di violazione previste multe da 400 a 3000 euro.