Nuovo supermercato assume: 45 le posizioni libere

Nuovo supermercato assume: sono 45 le posizioni libere.

In vista del Recruiting Day

Si tratta del nuovo supermercato Iper Tosano di Molinetto di Mazzano (ex Bennet): a selezionare i 45 nuovi potenziali dipendenti sarà la società E-work durante un Recruiting Day in calendario martedì 28 febbraio 2023 dalle 9.30 e fino alle 18 all'interno del centro commerciale Molinetto di viale Alcide de Gasperi.

Le posizioni aperte

Come detto sono 45 le posizioni parte e diverse sono le figure ricercate in vista dell'inaugurazione in calendario giovedì 23 marzo 2023, tra queste: addetti rifornimento banchi frigo, per reparto ortofrutta, macelleria e pasticceria, addetti al rifornimento scaffali e magazzino. Inoltre, sono aperte posizioni anche come personale di vigilanza e addetti alle pulizie. Previste tipologie di contratti part-time e full-time.

Tutto quello che c'è da sapere per chi volesse candidarsi

Chi fosse interessato può inviare una mail entro domani (giovedì 23 febbraio 2023) a selezione.mazzano@e-workspa.it, allegando il proprio curriculum vitae e una breve lettera di presentazione. Nell'oggetto da indicare per quale posizione ci si vuole candidare.