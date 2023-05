Nuove panchine e tavoli nei parchi del comune

Nuove panchine e nuovi tavoli nei parchi del comune di Rodengo Saiano.

La sostituzione degli arredi urbani del parco di viale Europa è avvenuta nei giorni scorsi, il tutto a completamento della riqualificazione iniziata lo scorso anno con il rifacimento del campetto da calcio.

"Abbiamo scelto un design semplice ma colorato, per dare un tono più gioioso al parco frequentato da molti bambini e famiglie. Abbiamo poi sostituito tutte le panchine del parco del Brolo , optando in questo caso per delle panchine dal design classico, color marrone, che si inseriscono perfettamente nel contesto antico del parco. La vera particolarità è che le panchine sono in materiale riciclato, quindi ecosostenibili e provenienti dalla lavorazione della plastica riciclata. L’installazione delle nuove panchine completa la riqualificazione iniziata nei mesi scorsi con il rifacimento della pavimentazione dei camminamenti del parco".

Ad essere sostituiti anche i gazebo, le panche e i tavoli in legno del parco di via Sant’Antonio.

"Anche in questo caso la scelta è stata dettata dal contesto, caratterizzato ora dalla presenza di un bosco urbano e degli orti civici (già in piena attività). In questo caso la riqualificazione continuerà con l’installazione di nuove strutture ludiche, temporaneamente rimosse a tutela degli utilizzatori. Siamo consapevoli che diversi altri parchi del paese necessitano di intervento (soprattutto per quanto riguarda le strutture ludiche rimosse negli scorsi anni). Per questo motivo la programmazione delle manutenzioni straordinarie è costante e richiederà tempo sia sotto il profilo della progettazione che sotto l’aspetto del reperimento dei materiali, ancora oggi caratterizzato da lunghi tempi d’attesa".