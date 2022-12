Un’anticipazione era già stata data con il Consiglio comunale della scorsa settimana. L’Amministrazione comunale del sindaco Massimo Vizzardi, di Chiari, ha deciso di impegnare importanti risorse, 200 mila euro, per arricchire il Parco delle Rogge di un’area principalmente dedicate ai giovani, con un bar che possa ospitare eventi musicali (o altro) e con spazio anche per food truck.

Nuova vita per il parco delle Rogge

Grazie all'impegno di 200mila euro verrà realizzato un bar e arriveranno anche i food truck. Coi i nuovi lavori sarà quindi rivista la disposizione del parco, separando lo spazio per i bambini da quello per i più grandi, e creando un’area bar a servizio di tutto il parco. Tutto ciò, appunto, al fine di proporre un luogo di incontro, di divertimento, di comunità, di eventi per tutta la bella stagione.

L'obiettivo è che tutto sia pronto per la stagione estiva 2023.

Le parole del sindaco

Sul punto è intervenuto direttamente il sindaco, Massimo Vizzardi.