Nuova linfa per il bosco del Lusignolo adottando o regalando un albero

Adottare o regalare un nuovo albero al Bosco del Lusignolo, è l’iniziativa lanciata da «WowNature» un collettivo di studiosi che ha a cuore il pianeta e il suo futuro e lo fa partendo dal verde.

WowNature

"Ci stiamo impegnando a migliorare 340 ettari di foreste lombarde e crescere 60.000 nuovi alberi e arbusti - hanno spiegato da ‘Wow Nature’ - Anche tu puoi salvaguardare la biodiversità!".

Dietro al gruppo c’è Etifor uno spin-off dell’Università di Padova che trasforma le conoscenze scientifiche in impatti positivi per l’ambiente e la comunità.

"Il nostro obiettivo è ripristinare l’equilibrio fra persone e natura. Selezioniamo con cura le aree dove c’è più bisogno di intervenire e piantiamo seguendo i ritmi della natura - hanno spiegato nella loro presentazione - Ci prendiamo cura delle foreste nei luoghi che più amiamo. Adottare o regalare un albero consente di vivere l’esperienza di piantarlo con le proprie mani. La nostra squadra è formata dai ricercatori, specialisti e creativi di Etifor. Ognuno di noi si prende cura di un aspetto preciso del processo: dalla gestione dei progetti forestali fino alla loro comunicazione. Ogni anello è fondamentale per realizzare impatti duraturi sul Pianeta. La spinta decisiva è arrivata nell’Ottobre 2018 con Vaia, la tempesta che ha distrutto centinaia di foreste, sfigurando le nostre montagne. A quel punto, abbiamo capito che era necessario trovare un modo per prenderci cura, tutti insieme, del nostro territorio. Il nostro obiettivo è farvi esclamare WOW davanti allo spettacolo della natura!".

E tra le tante foreste e boschi di cui il collettivo ha deciso di prendersi cura c’è anche il bosco di pianura, polmone verde della Bassa, grande come 41 campi da calcio.

"Negli anni, oltre 30.000 piante autoctone come querce, frassini e ciliegi hanno sostituito i campi coltivati, offrendo rifugio a uccelli come l’airone cenerino e la poiana - hanno spiegato - Lungo la suggestiva Roggia Lusignolo, tra pioppi secolari e percorsi ciclo-pedonali, ogni visita diventa un’esperienza sensoriale unica: sfiora le cortecce, ascolta il fruscio delle foglie, respira l’essenza del bosco. Questo gioiello, parte del progetto “Dieci grandi foreste di pianura”, è fondamentale per migliorare la qualità dell’aria della Pianura Padana e la sua biodiversità. Adottando un albero nel Bosco del Lusignolo, contribuisci alla sua crescita e al futuro delle foreste italiane. Adotta un albero al Bosco del Lusignolo e vieni a piantarlo questa primavera. Riceverai una mail di invito un mese prima dell’evento".

Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito di «Wow Nature» e scegliere il Bosco del Lusignolo tra le tante foreste e boschi a disposizione. Il passo successivo sarà scegliere quale albero piantare tra Carpino bianco, Ontano, Frassino, Pioppo, Quercia, Olmo o Pallon di maggio con cifre che variano dai 19 ai 45 euro. Si può adottare direttamente ma un albero può diventare anche un’ottima idea regalo anche se la persona vive dall’altra parte del mondo. Al momento del regalo si può anche scegliere una dedica personale e ricevere un certificato grafico che attesta il dono. Ogni dettaglio può essere personalizzato per rendere il regalo un gesto unico e indimenticabile. Chi riceve in regalo un albero sarà invitato a partecipare al prossimo evento organizzato nelle foreste in Italia.

In primavera ci sarà un grande evento di piantumazione a cui saranno invitati tutti coloro che hanno deciso di adottare un albero e sostenere l’iniziativa.