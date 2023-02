Cosa cambierà a Rovato nella raccolta dei rifiuti in seguito alla gara intercomunale, svolta in forma associata tra sei Comuni? Se lo stanno chiedendo in tanti e non sono mancate alcune polemiche, spesso però innescate da fraintendimenti e informazioni fallaci diffuse sui social. In realtà l'Amministrazione ha sottolineato di aver cercato di garantire massima continuità con la gestione precedente, per non creare disagi. Un esempio è il verde, che in altri paesi sarà raccolto solo su prenotazione (e previo pagamento) mentre a Rovato si continuerà come prima. Le poche novità saranno presentate in alcuni incontri pubblici: a breve saranno comunicate le date.

Nuova gara per la raccolta rifiuti, cosa cambia a Rovato

ll servizio è stato aggiudicato al gestore uscente, ossia Linea Gestioni s.r.l. Ogni Comune ha poi sottoscritto un autonomo contratto con il gestore; nel caso di Rovato, la firma è avvenuta il 20 dicembre 2022 e il nuovo servizio è entrato in vigore dall’1 gennaio. "I primi cinque mesi saranno transitori, in modo da avere il tempo di informare tutti i cittadini - ha precisato la presidente del Consiglio comunale Roberta Martinelli, che ha seguito la gara - Fino al 31 maggio tutto resta immutato, con gli stessi giorni di raccolta; a partire dall’1 giugno i giorni di raccolta saranno invariati con l’unica eccezione dell'indifferenziato, che dal martedì viene spostato al venerdì. Tutti i materiali verranno ritirati ogni settimana". A differenza di altri Comuni, dunque, Rovato ha cercato di mantenere una continuità con la gestione precedente, per non creare disagi. "Entro fine febbraio verranno distribuiti i buoni per il ritiro dei sacchi dell'umido e della plastica - ha proseguito - Per quanto attiene i bidoni, verranno sostituiti quelli dell'umido e dell'indifferenziato. Per le famiglie sino a 3 componenti verrà consegnato un bidone da 40 litri; su richiesta degli utenti e per specifiche esigenze si può comunque richiedere il bidone da 120 litri carrellato (che comunque è assegnato per le famiglie dai 4 componenti in su). I bidoni per umido e indifferenziato sono dotati di Qr code e sistemi di tracciamento per le opportune verifiche. Gli altri bidoni (carta e vetro) potranno essere sostituiti una volta nel corso degli 8 anni dell'appalto, a discrezione degli utenti. La carta e il cartone dovranno essere differenziati: la carta nel bidone blu; il cartone andrà accatastato e fascettato all'esterno del bidone".

Per il verde resta la raccolta domiciliare settimanale

Per quanto riguarda infine il verde, a differenza di altri Comuni a Rovato non ci saranno costi aggiuntivi e sarà garantita almeno una raccolta domiciliare settimanale da febbraio a novembre. Saranno mantenuti i punti di raccolta degli oli da cucina ed è prevista la possibilità di ritirare (a pagamento) un composter da installare nelle aree verdi private, ottenendo uno sconto nella bolletta Tari pari al 20%. Per illustrare le novità saranno organizzati a breve quattro incontri pubblici, due in centro e due nelle frazioni. Entro l'estate dovranno partire anche i lavori della nuova isola ecologica che verrà posizionata in via Primo Maggio, nel terreno adiacente alla discarica, già di proprietà del Comune.