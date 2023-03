Nuova casa per le Acli: "Aspettavamo una sede da vent’anni"

Taglio del nastro sabato pomeriggio per la nuova sede del Circolo Acli di Iseo, che dopo aver perso gli spazi di Casa Panella e quelli dalle Canossiane aveva bisogno di un nuovo magazzino per portare avanti il progetto dell’Isola dell’Usato.

Gli spazi ristrutturati in via Martiri della Libertà sono stati inaugurati alla presenza dei volontari, de presidente Alci proviniali di Bresica Pierangelo Milesi e del presidente Acli Lombardia Martino Troncatti, oltre che del parroco, don Giuliano Baronio, che ha benedetto la sede.

"Si tratta di una sede tanto desiderata dalla nostra associazione che da vent’anni non aveva una casa e da tempo è costretta a fare i conti con la mancanza di spazi adeguati per lo svolgimento delle sue iniziative - ha commentato Sandra Mazzotti, presidente del Circolo Alci di Iseo - Con l’apertura di questo spazio contiamo di poter organizzare, finalmente in modo più sistematico, anche corsi di formazione e incontri di approfondimento, oltre alle normali attività già in essere".