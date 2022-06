Ha aperto le porte lo sportello "Sicurinsieme", che offre consulenza gratuita in particolar modo per contrastare le truffe agli anziani, attivato dal Comune in collaborazione con Federconsumatori Valcamonica Sebino e finanziato tramite un bando di Regione Lombardia.

Nuova apertura per lo sportello antitruffa "Sicurinsieme"

Lo sportello è attivo con cadenza quindicinale ogni primo e terzo mercoledì del mese nella sala civica di Provaglio d’Iseo dalle 15 alle 17. Oltre a un operatore a disposizione per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e indirizzarli in base alla richiesta di intervento, Federconsumatori ha messo a disposizione, qualora necessario per iniziative di carattere conciliativo, un consulente giuridico/legale.

"L’appello rivolto a chi è stato oggetto di un’azione fraudolenta è sempre quello di denunciare, senza vergogna e senza paura - ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali, Lino Albertelli - Soprattutto perché ci troviamo davanti ad un reato tanto vergognoso. L’estate scorsa abbiamo organizzato anche uno spettacolo per sensibilizzare le fasce della popolazione più vulnerabili affinché non aprano la porta a possibili truffatori".