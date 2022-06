Un lunghissimo corteo ha sfilato domenica 19 giugno per le vie di Erbusco per celebrare il 90esimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini. Una manifestazione davvero molto sentita e partecipata.

Novanta candeline per il gruppo Alpini di Erbusco

Le celebrazioni hanno preso il via venerdì 17 giugno alle 21 al parco della Pieve con la rappresentazione musicale «Il bianco all’orizzonte» del corpo musicale di Cologne. Sabato 18 giugno alle 15 al Monumento dell’Alpino è stato deposto un serto di fiori; alle 15.30 si è svolta invece la posa delle corone alle lapidi ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Il momento clou della manifestazione è stato però domenica 19 giugno, con il ritrovo alle 8.30 nel parco comunale; alle 9.30 l’alzabandiera e l’inizio della sfilata, accompagnata dalla fanfara Vallecamonica e dalle bande Dino Magri e Zoccoband, fino alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Prima della Messa, si sono svolti i discorsi ufficiali. Dopo il sindaco di Erbusco Ilario Cavalleri (affiancato da diversi esponenti di Giunta e Consiglio comunale) sono intervenuti il presidente della Sezione di Brescia Gian Battista Turrini, che ha ripercorso la storia del gruppo di Erbusco evidenziandone "l'impegno instancabile per la comunità" e il consigliere nazionale Luigi Lecchi, che ha ricordato "l'esempio di laboriosità" incarnato dalle Penne Nere. Numerose le autorità presenti, tra cui il tenente colonnello Carlo Pessini, al comando della Compagnia carabinieri di Chiari, il luogotenente Pasquale Pastore, comandante della caserma carabinieri di Erbusco e il vicecomandante della Polizia Locale Luca Badini. Non è mancata la partecipazione da parte del mondo associativo locale e della cittadinanza.