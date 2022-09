Nonna Lina raggiunge il traguardo dei 101 anni

Un compleanno più che speciale per la signora Giuseppina Carlini di Collebeato.

Una grande festa per nonna Lina

Da tutti conosciuta come nonna Lina, oggi (venerdì 16 settembre 2022) spegne 101 candeline essendo nata il 16 settembre del 1921. Originaria di Brescia si è trasferita a Collebeato in seguito al matrimonio dal quale sono nati due figli: Tiziana e Gioacchino. In programma per questa sera una grande festa attorniata dall'amore dei numerosi nipoti e pronipoti.

Un traguardo importante

Un'occasione speciale nella quale non mancherà la torta con le candeline e un doveroso brindisi. Un momento di convivialità che la festeggiata saprà godere a pieno: la signora Lina lamenta infatti solo qualche piccolo acciacco che, vista l'età, viene ben accettato. Per il resto vanta una mente lucida e un'attenzione ancora viva per quanto accade intorno a lei. Una delle sue più grandi passioni è il gioco delle carte che l'aiuta a tenere viva la mente, gioco nel quale, peraltro, non se la cava niente male.