Due premi Nobel ed economisti da tutto il mondo tornano in cattedra a Iseo in occasione della 19esima edizione della Summer School dell’istituto I.S.E.O, che quest’anno celebra il suo primo quarto di secolo.

Nobel ed economisti da tutto il mondo a Iseo

Fondata nel 1998 da Franco Modigliani, premio Nobel per l’Economia 1985, e presieduta da Robert Solow, premio Nobel per l’Economia 1987, l’associazione no-profit festeggia venticinque anni di attività densi di soddisfazioni grazie al successo, in Italia e nel mondo, di una proposta culturale come quella della I.S.E.O. Summer School.

Si tratta infatti di uno dei pochissimi (se non l'unico) corso estivo al mondo a vantare fra i relatori premi Nobel per l'Economia, che naturalmente non mancheranno nemmeno quest’anno.

"Un quarto di secolo è un traguardo decisamente importante per la nostra associazione - ha dichiarato Riccardo Venchiarutti, vicepresidente dell’istituto I.S.E.O. - Ci guardiamo indietro e vediamo un bagaglio di enorme valore: 55 conferenze organizzate a Iseo e nel mondo, 19 edizioni della Summer School con giovani economisti arrivati da ogni angolo del pianeta, 34 Nobel partecipanti alle nostre iniziative, decine di migliaia di persone sedute fra il pubblico di tutti i nostri convegni. Insomma, enormi soddisfazioni che ci portano a lavorare e guardare al domani con fiducia e convinzione. Come festeggiamo? Con i partecipanti e i relatori della nostra Summer School 2023: abbiamo portato ancora una volta un angolo di mondo a Iseo, proprio come piace a noi".

La Summer School, in programma dal 3 al 10 giugno a Iseo, ha raccolto all'incirca 150 iscrizioni da parte di dottorandi di ricerca, assistenti universitari, giovani accademici frequentanti i più prestigiosi atenei sparsi per il pianeta, eguagliando il record di iscrizioni dello scorso anno. L'Istituto I.S.E.O. ha quindi selezionato 80 partecipanti per l’edizione 2023 che, a differenza degli anni segnati dalla pandemia, si svolgerà interamente ad Iseo, con relatori e partecipanti tutti in presenza. Provengono da 53 facoltà dislocate in 36 Paesi del globo tra Albania, Angola, Armenia, Australia, Azerbaigian, Canada, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Domenicana, Egitto, Finlandia, Germania, Grecia, Guatemala, Ungheria, India, Italia, Kosovo, Libano, Lituania, Messico, Nigeria, Polonia, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, Ucraina, Stati Uniti, Uzbekistan e Zimbabwe.

Gli sponsor che sostengono l’iniziativa contribuiscono in maniera determinante, elargendo borse di studio a favore dei partecipanti, che in questo modo possono vivere un’occasione unica di apprendimento e contestualmente scoprire le bellezze che offrono il Sebino, la Franciacorta e la città di Brescia, quest’anno Capitale della Cultura insieme alla vicina Bergamo. Nelle precedenti edizioni, dal 2004 al 2022, hanno preso parte al corso 1.188 studenti provenienti da 106 Paesi e 406 Università.

In cattedra

Il panel di professori, ancora una volta, sarà di prim'ordine, per un corso che come da tradizione sarà dedicato alla stretta attualità economica e sociale. L'edizione 2023 è intitolata "The World After. Challenges ahead for the Global Economy" , e toccherà tutte le sfide che attendono l'economia internazionale.

A tenere le lezioni ci saranno due premi Nobel e numerosi relatori di chiara fama. In cattedra, infatti, saliranno David Card, premio Nobel per l'Economia 2021, e Michael Spence, premio Nobel per l'Economia 2001, volto fisso della Summer School.

Card, economista di Berkeley, parlerà soprattutto di mercato del lavoro, concentrandosi in particolar modo su retribuzioni, salario minimo e diseguaglianze. A Spence toccherà invece passare in rassegna le principali trasformazioni che stanno sconvolgendo l'economia globale, dalla transizione energetica alla crescente inflazione passando per l'impatto dell'invecchiamento globale.

Ai premi Nobel si aggiungeranno altri rinomati economisti: Sergei Guriev, dalla Sciences Po di Parigi, con una lezione intitolata "Political economy of the recent rise populism and autocracy", e la moglie Ekaterina Zhuravskaya, della Paris School of Economics, con un intervento molto atteso dedicato a "Political effects of mobile broadband Internet and social media".

Robert Wescott, già capo economista della Casa Bianca e fra i relatori più apprezzati di tutte le edizioni della Summer School, terrà una lezione sulla «globalizzazione in crisi», mentre Valentina Bosetti, docente all’Università Bocconi di Milano, parlerà diffusamente del rapporto fra clima ed economia. Tra i relatori anche Phoebe Koundouri, esperta di sostenibilità dalla Athens University of Economics & Business, e Lucas Chancel, professore alla Sciences Po e alla Paris School of Economics e co-direttore del World Inequality lab.

Un convegno sul mercato del lavoro in Università

Come da tradizione, durante la Summer School l'Istituto I.S.E.O. aprirà le porte a tutto il pubblico interessato.

E’ in programma per martedì alle 9.30 il convegno dal titolo "Il mercato del lavoro, oggi" con David Card, Premio Nobel per l'Economia 2021, Maria De Paola, professoressa di Politica Economica presso l’Università della Calabria e dirigente Inps, e Andrea Ichino, professore di Economia all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia si terrà in ateneo a partire dalle 9.30 con ingresso libero e prenotazione obbligatoria sul sito www.istiseo.org.

Gli 80 partecipanti alla 19esima edizione della Summer School, oltre alle lezioni con i Nobel e gli economisti di fama a Iseo, potranno anche scoprire il territorio del Sebino, ma non solo. Oltre a una visita guidata a Brescia in collaborazione con Visit Brescia e un'escursione in kayak, martedì per i partecipanti della Summer School si spalancheranno le porte della prestigiosa cantina Guido Berlucchi, a Borgonato. Come da tradizione la famiglia Ziliani ospiterà partecipanti, relatori, istituzioni e sponsor per una serata che consentirà, ancora una volta, di far conoscere la Summer School al territorio.