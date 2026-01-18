Niente Tari per 2 anni alle giovani famiglie.

Lo slogan scelto

«Vivi a Gottolengo, cresci a Gottolengo» è lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale che accompagna il lancio della nuova misura pensata per le famiglie dal municipio.

Famiglie che sono sempre state al centro della politica locale delle amministrazioni gottolenghesi che hanno sempre riservato un occhio di riguardo alle politiche sociali di crescita e di creazioni di nuovi nuclei famigliari. Una vocazione che è stata declinata in tantissime misure negli anni e in numerosi servizi che hanno arricchito la comunità, rivolti a bambini e genitori e che ora si rinnova con il Bonus Tari 2025-2027. Una misura che azzera il pagamento della tassa per le giovani famiglie che decidono di «metter su» casa in paese.

Il Bonus

«Il Comune di Gottolengo lancia il Bonus TARI Giovani 2026–2027, una nuova misura di sostegno pensata per incentivare i giovani a scegliere il territorio come luogo in cui costruire il proprio progetto di vita – ha detto il sindaco Daniele Dancelli – L’iniziativa prevede l’esenzione totale dal pagamento della TARI per due annualità a favore dei nuovi nuclei familiari costituiti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tutti i componenti abbiano un’età inferiore ai 36 anni al momento della costituzione del nucleo. Il bonus si applica all’abitazione di residenza ed è valido sia per i nuovi residenti provenienti da altri Comuni, sia per chi cambia abitazione all’interno del territorio comunale».

Un’attenzione che si riserva dunque a chi decide di rimanere a Gottolengo per il proprio futuro e che decide di sceglierlo invece di un altro comune.

«Un aspetto particolarmente significativo della misura è che non è necessario presentare alcuna domanda: l’esenzione verrà infatti riconosciuta automaticamente dagli uffici comunali, previa verifica dei requisiti previsti – ha spiegato il primo cittadino – Con questo provvedimento vogliamo dare un segnale concreto di attenzione ai giovani e alle nuove famiglie. Non si tratta solo di un’agevolazione economica, ma di una scelta politica e amministrativa chiara: investire sulle persone, sulla residenzialità e sul futuro della nostra comunità».

Il «Bonus TARI Giovani» si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale volta a contrastare lo spopolamento, favorire il ricambio generazionale e rendere Gottolengo un Comune sempre più attrattivo per chi desidera vivere, lavorare e mettere radici sul territorio.

Sguardo al futuro

«Gottolengo è un Comune che tiene, cresce nei servizi e continua ad essere scelto – ha spiegato il sindaco Dancelli motivando le ragioni che stanno dietro al bonus – A dirlo sono anche i numeri dell’anagrafe, che negli ultimi anni mostrano una popolazione sostanzialmente stabile, attestata attorno ai 5.000 abitanti».

Al 31 dicembre 2022 i residenti erano 5.003, saliti a 5.043 nel 2023 e a 5.054 nel 2024, con una lieve oscillazione fisiologica nel 2025 (5.047 residenti). Un dato significativo, soprattutto se confrontato con il calo demografico che interessa molti Comuni di dimensioni simili. Come nel resto del Paese, anche a Gottolengo il saldo naturale risente della diminuzione delle nascite: negli ultimi anni si registra una media di 42 nati all’anno a fronte di 53 decessi. Un trend nazionale che viene però compensato da un movimento anagrafico positivo, con un numero consistente di nuovi ingressi: tra il 2022 e il 2025 le iscrizioni anagrafiche annue sono state comprese tra 145 e 175, a fronte di cancellazioni tra 115 e 167. Numeri che raccontano un Comune dinamico e attrattivo, scelto da famiglie e cittadini che decidono di trasferirsi o restare sul territorio. È in questo contesto che nasce il Bonus TARI Giovani 2026–2027, la misura con cui il Comune di Gottolengo prevede l’esenzione totale dal pagamento della TARI per due anni a favore dei nuovi nuclei familiari costituiti nel periodo 2026–2027, con componenti di età inferiore ai 36 anni.

«Gottolengo è un Comune vivo, con tanti servizi, una forte rete associativa, scuole, sport e una comunità che funziona – spiega il sindaco Daniele Dancelli –. I dati ci dicono che il paese tiene e continua ad essere scelto. Con il Bonus TARI vogliamo rafforzare questa direzione, investendo sui giovani e sulle nuove famiglie, perché la qualità della vita passa anche da scelte concrete».

Un ulteriore tassello di una visione amministrativa orientata a rendere Gottolengo un luogo in cui non solo abitare, ma vivere in cui negli ultimi anni sono arrivati una scuola dell’Infanzia Statale, un bosco urbano, nuovi servizi per giovani e anziani con la Rsa, spazi riqualificati e tante iniziative.

Per maggiori info

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gottolengo (www.comune.gottolengo.bs.it). Per chiarimenti è possibile contattare la Segreteria comunale.