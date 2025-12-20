Neri di Brescia: campioni di solidarietà

Siamo abituati a vederli sul campo pronti a sfidare qualsiasi avversario senza paura, ma i Neri di Brescia non sono solo atleti, sono molto molto di più.

Atleti dal cuore d’oro

Proprio il giorno di Santa Lucia una rappresentanza della squadra di Harpastum (antico calcio romano) si è recata presso l’Istituto Luigi Palazzolo – Suore delle poverelle di Brescia, un ente religioso nato per opera di Don Luigi Palazzolo e suor Teresa Gabrieli. “Don Luigi, nato nel 1827, è un sacerdote bergamasco che dedica la sua vita ai poveri, agli ultimi, a quelli che nessuno vuole. Con suor Teresa Gabrieli, fonda la Congregazione delle Suore delle Poverelle nel 1869. Lo stesso principio che mosse don Luigi Palazzolo a credere in quel progetto di aiuto ai più poveri, ancora oggi ispira l’impegno, l’azione e lo stile di cura delle religiose e dei professionisti laici che operano e collaborano nelle tante sedi in Italia in cui l’istituto è presente”, si legge sul sito ufficiale dell’ente. L’obiettivo? Portare tanti doni e un po’ di gioia alle bambine e ai bambini che risiedono lì. Naturalmente un’iniziativa riuscitissima: i piccoli sono rimasti sorpresi e felicissimi di aver ricevuto così tanti doni da una Santa Lucia un po’ anomala. Del resto i Neri di Brescia sono soliti ad iniziative come queste: si sono recati a portare doni anche presso la pediatria oncologica degli Spedali civili di Brescia e molto altro bolle in pentola.

“Da quando il nostro gruppo si è formato abbiamo sempre cercato di fare qualcosa per la comunità”,

hanno fatto sapere i Neri di Brescia che sicuramente sono campioni sul campo ma anche fuori: prendersi cura del prossimo, soprattutto di chi ha più bisogno non è solo bello, è importante.

Ecco perché la squadra ha sempre lasciato le sue porte aperte a chiunque volesse avvicinarsi all’harpastum e si è sempre prodigata per andare incontro a diverse realtà benefiche del territorio.