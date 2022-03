"Nel nome della pace", fiaccolata di solidarietà e preghiera per dire "No" alla guerra

Guerra e solidarietà

Il primo cittadino ha esortato i convenuti a proseguire con i gesti di solidarietà verso le popolazioni colpite dalla guerra.

Si è tenuta ieri (giovedì 10 marzo) la fiaccolata di solidarietà e preghiera dei bambini e ragazzi delle scuole coi genitori in favore del popolo ucraino Nel nome della pace. Un piccolo gesto per dire "No" alla guerra organizzata dal comune di Offlaga in collaborazione con l'Associazione Genitori nella scuola e all'Unità Pastorale Madonna della Rosa.

Non smettere di essere solidali

Dopo la generosa raccolta di generi alimentari della scora settimana e già in viaggio per l’Ucraina le comunità di Offlaga, Cignano e Faverzano si sono ritrovate nuovamente per una marcia della pace. La lunga teoria di donne, uomini e giovani, ha percorso con la candela accesa in mano il tratto che separa la scuola elementare piazza due martiri. Sul sagrato della chiesa il sindaco Giancarlo Mazza ha esortato i convenuti a proseguire con i gesti di solidarietà verso le popolazioni colpite dalla guerra.