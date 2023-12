Natale a Rovato, continuano le iniziative in piazza

Un’atmosfera magica domenica 10 dicembre ha avvolto piazza Cavour, grazie ai mercatini delle associazioni, che hanno messo in vetrina lavoretti natalizi ma anche tantissimi progetti di solidarietà, e alle performances musicali che hanno costellato la giornata. Oggi, 17 dicembre, un'altra giornata ricca di appuntamenti

Natale a Rovato: protagoniste le associazioni

Domenica 10 dicembre in mattinata la Fanfara di Palazzolo ha attraversato la piazza, prima di raggiungere la casa di riposo Lucini Cantù per il tradizionale concerto offerto dai Bersaglieri di Rovato Franciacorta; nel pomeriggio, spazio ai bambini delle classi terze della primaria Ai Caduti, che hanno presentato alcuni canti e poesie, meravigliando tutti i presenti. Uno dei momenti più partecipati è stato il passaggio di un’ospite davvero molto speciale: Santa Lucia, che ha distribuito caramelle e abbracci ai bambini, seguita dal suo fidato asinello e accompagnata sul palco da don Giuseppe Baccanelli; presentatore l’immancabile Danilo Simonini. L’evento è proseguito con le esibizioni degli artisti di Aps Musical Beauty, mentre ad allietare il palato ci hanno pensato gli Autieri di Franciacorta, il Cai Rovato e il gruppo Pre Ado dell’oratorio con tante proposte per tutti i gusti. Soddisfazione da parte di tutta l’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessore all’Associazionismo, Volontariato e Servizi assistenziali Elena Belleri:

"E’ stata una bellissima giornata di festa, musica, profumi, colori: tantissima gente, allegria, voglia di stare insieme, soprattutto tantissimi volontari che grazie al loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Grazie di cuore a tutti, siete una grande risorsa. Grazie ai Bersaglieri e alla Fanfara di Palazzolo, grazie alle insegnanti e ai meravigliosi bambini della scuola primaria per l'esibizione con canti natalizi. Grazie a Santa Lucia e al suo stanco asinello di aver portato tanti dolcetti per tutti i bambini. Un grande grazie a chi è passato per una giornata di solidarietà"

La galleria fotografica

Ecco alcune immagini dei mercatini delle associazioni e del passaggio di Santa Lucia

Si continua domenica 17 con tanti appuntamenti

L’atmosfera magica che accompagna le feste è pronta ad avvolgere il centro storico. Domenica 17 dicembre dalle 9 in piazza Cavour e piazza Palestro si terranno i Mercatini di Natale: alle bancarelle a cura dell’associazione Hobby Idea si affiancheranno La soffitta in piazza, con tante proposte regalo, prodotti d’antiquariato e molto altro, e le golosità preparate dal Gruppo Alpini. Una giornata meravigliosa che sarà costellata da tanti eventi collaterali: dj-set e gadget, il meglio delle canzoni Disney con Gaia Malavasi, zucchero filato, truccabimbi, il trenino natalizio e un ospite speciale, Babbo Natale. Non mancheranno le occasioni di shopping offerte dai negozi rovatesi e il ristoro garantito dai bar e locali del centro.

Tra gli altri eventi della giornata si ricorda alle 18 nella sala civica del Foro Boario il concerto della scuola di Armonia Strickler