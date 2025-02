Nata una sinergia tra Asst Franciacorta e Associazione italiana epilessia

Nella Giornata Mondiale dell'epilessia si rinnova l'impegno di Asst Franciacorta nel migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia.

Giornata mondiale dell'epilessia

Asst Franciacorta e Associazione italiana epilessia (Aie) in occasione della Giornata mondiale dell'epilessia, il prossimo 10 febbraio, hanno avviato una fattiva collaborazione. Un volontario dell'Aie sarà presente presso l’ambulatorio del presidio ospedaliero di Chiari per offrire supporto.

"L’epilessia è una patologia che, oltre agli aspetti clinici, comporta spesso stigma e disinformazione. Con questa collaborazione vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza ai pazienti, assicurando loro un accesso facilitato a informazioni e servizi essenziali",

ha dichiarato il dottor Fabrizio Goffi responsabile dell’ambulatorio, ASST Franciacorta.

"La nuova collaborazione vuole creare un punto di riferimento costante per chi convive con l’epilessia, garantendo non solo assistenza medica, ma anche un prezioso supporto umano e sociale. Dal prossimo venerdì 14 febbraio, e ogni 15 giorni, un volontario dell’Associazione Italiana Epilessia sarà presente presso l’ambulatorio del presidio ospedaliero di Chiari per offrire supporto informativo e orientamento ai pazienti e alle loro famiglie",

così Davide Vezzoli, AIE sede di Brescia.

Un impegno costante

L’Associazione Italiana Epilessia, impegnata da anni nella tutela e nella sensibilizzazione su questa sindrome neurologica, metterà a disposizione la propria esperienza per rispondere ai dubbi, fornire aggiornamenti sulle terapie e promuovere attività di sensibilizzazione nella comunità locale. Da ottobre 2023 è stato riaperto l’ambulatorio Epilessie presso il presidio di Chiari, che ad oggi accoglie 250 pazienti. Nell'ambulatorio per la diagnosi e cura delle epilessie vengono effettuate visite epilettologiche (prime visite e visite di controllo); il servizio interno di neurofisiopatologia esegue esami strumentali di EEG (elettroencefalogramma) ed EEG con privazione di sonno, importanti in fase diagnostica e terapeutica; il servizio interno di Neuropsicologia esegue valutazioni neuropsicologiche dove indicato. L’ambulatorio è attivo