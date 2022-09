Nagasaki - Brescia Kaki Tree, al via la mostra fotografica

Dopo la messa a dimora lo scorso 27 maggio della pianta di seconda generazione figlia della pianta madre che a Nagasaki il 9 agosto 1945 resistette al disastro atomico, a Villa Morando di Lograto va in scena una mostra che vuole essere un ammonimento a che questo non succeda mai più.

Progetto Kaki Tree

La mostra è la continuazione e una delle iniziative collaterali del Progetto Kaki Tree svolto dal comune di Lograto in collaborazione con il gruppo Ambiente Lograto e la scuola. Questa mostra e una connessione tra fotografie storiche donate dal museo della pace di Hiroshima e fotografie di Foletti Francesco “evocative” di alcuni punti importanti legati ai fatti tragici avvenuti a Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Le fotografie odierne sono tratte dal viaggio istituzionale svolto nel 2018 da una delegazione bresciana proprio in visita alla pianta madre di Kaki che a 800 mt dall’epicentro dell’esplosione riuscì a sopravvivere.

Il significato del titolo

Il titolo è un motto chiaro e ha come fine quello di ricordare in che modo si conclude un conflitto, non solo armato, ma anche tra le persone. È una mostra anche “dura” nelle immagini storiche, ma questa è la realtà di una bomba atomica e oggi che viene ancora assurdamente evocata da parte di nazioni che pensano che la forza è l’unica formula di risoluzione dei problemi è giusto mostrarle. La speranza è che i ragazzi e gli adulti che verranno a visitarla riportino a casa una coscienza più chiara su da che parte stare e su cosa vale la pena fare per finire una “guerra”. Nelle spiegazioni delle sette sezioni in cui è divisa la mostra che comprende 40 fotografie (20 storiche e 20 moderne) si potrà anche scoprire alcuni particolari che per vari motivi non si conoscono o non si è mai approfondito.

Per divulgare il messaggio di "Pace"

L’ultima sezione è dedicata al progetto Kaki Tree Europe che ha nei suoi fini quello di tener vivo e ricordare quello che successe 77 anni fa. Qui da Brescia l’associazione Nagasaki - Brescia Kaki Tree for Europe-Ets vuole essere con il suo impegno e divulgazione in Europa il messaggio di Pace denominato “Revive Time”. La mostra sarà visitabile dal 1 al 16 ottobre nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La mostra si trova nella Sala mostre della villa Morando via Calini, 9 Lograto. Ingresso libero