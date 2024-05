Aprirà lunedì 13 maggio (ma verrà inaugurata il 18 maggio) la stagione 2024 della Darsena Pop: la manifestazione estiva voluta dal Comune, che per il quinto anno consecutivo animerà il Parco Fluviale Metelli con lo street food, la musica e tanti appuntamenti per tutti.

Musica e street food: torna Darsena Pop

Dietro il progetto c’è Eatinero, che l’anno scorso si era aggiudicato il bando per la gestione triennale dell’area e che anche quest’anno, dopo numerose edizioni successo, avrà il compito di valorizzare la bellissima passeggiata lungo il fiume Oglio, rendendola disponibile per la movida cittadina.

La quinta edizione della Darsena Pop verrà inaugurata con una grande festa il 18, dalle 19 alle 24. Ad animare la giornata saranno il Vanita's Market, mercatino vintage e handmade in Italy e l’animazione per bambini con truccabimbi e letture animate a cura di Corte de La Carta, mentre dal tramonto in poi il vinyl dj set e a seguire Tommi Scerd (vincitore del premio live 2023 di Musica da Bere) e DJ FrankO.

Il servizio sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 23: sabato e domenica anche per il brunch, dalle 12 del mattino, sempre ovviamente con ingresso libero.

"La proposta dello street food si è rivelata altamente attrattiva sia per Palazzolo, sia per un nutrito pubblico che viene da fuori città - ha commentato l’assessore alle Attività Produttive e Commerciali, Bruno Belotti – Con Darsena Pop da un lato possiamo contare su un’animazione del Parco Fluviale che viene apprezzata dagli utenti, e dall’altro possiamo avere una ricca affluenza di persone in tutto il Centro Storico. Ecco perché come Amministrazione già dall’anno scorso abbiamo deciso di modificare il bando, rendendo da un lato più stringente l’impegno economico da parte dell’aggiudicatario, ma dall’altro andando a compensare questa novità con un'aggiudicazione pluriennale, così da avere una programmazione a lungo raggio. Un vantaggio anche in termini di servizi per la collettività. Non ci resta che augurare buon lavoro al team di Eatinero e buon divertimento a tutti i palazzolesi e non che vorranno trascorrere l’estate da noi".

Ma lo street food sarà protagonista già nel week end, quando le cucine su quattro ruote si sfideranno nella tappa palazzolese degli European Awards.