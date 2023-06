Due nuove motonavi elettriche solcheranno le acque del lago d’Iseo entro il 2024 per rispondere in modo ecologico alle crescenti richieste dei turisti, oltre che dei residenti. Lo ha promesso l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, in visita sul Sebino.

Motonavi elettriche a disposizione di residenti e turisti entro il 2024

Prima l’assessore ha fatto tappa nella sede di Autorità di bacino, a Sarnico, per poi visitare i cantieri della società Navigazione Lago d’Iseo a Costa Volpino, da cui è salpato per un giro a bordo della motonave Città di Bergamo.

"Il trasporto pubblico è fondamentale per il sistema lacuale lombardo - ha dichiarato l'assessore Lucente - In tal senso, la sinergia tra enti locali e Regione Lombardia è un elemento essenziale per garantire standard di navigazione efficienti e di alto livello. Io credo fortemente nella potenzialità del bacino del Lago d'Iseo, risorsa economica e turistica importante, da valorizzare ulteriormente nell'anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura e in vista delle Olimpiadi 2026. Ecco perché abbiamo intenzione di potenziare la flotta a disposizione: entro il 2024 saranno realizzate due nuove motonavi a propulsione totalmente elettrica, per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro. Risorse prevalentemente statali, con un cofinanziamento regionale di 1.390.800 euro".

Ai vari incontri hanno preso parte il presidente e il direttore di Navigazione, Giuseppe Faccanoni ed Emiliano Zampoleri, una consigliera di Navigazione, Rosa Rita Colosio, il presidente e il direttore dell'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, Alessio Rinaldi e Gloria Rolfi, e i consiglieri regionali Diego Invernici e Michele Schiavi.

"Il nostro obiettivo è arrivare ad avere un trasporto lacuale totalmente green a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo – ha aggiunto l’assessore regionale - All'insegna di una mobilità sempre più interconnessa".

Secondo il presidente di Navigazione Faccanoni, "la sinergia con Regione Lombardia è fondamentale per favorire il processo di rinnovamento del materiale navigante che permetterà nei prossimi anni di vedere il varo di motonavi con motori di nuova concezione", con effetti importanti in termini di sicurezza ed efficientamento della flotta.

"Insieme a Regione Lombardia il prossimo sarà l’anno della navigazione con motore elettrico, con l’arrivo di nuove navi e, compatibilmente con i tempi di verifica dell’ente di controllo, con il varo della Predore che prevediamo per l’estate 2024", ha evidenziato.

Dal 19 giugno entrerà in vigore l’orario estivo. Il servizio di linea sarà potenziato con maggiori corse nei giorni di sabato, nei festivi e nel mese di agosto per far fronte alla maggiore domanda dei turisti che visitano il lago e le sue bellezze.

"Nel contesto di Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023 la prima parte dell’anno, a partire da Pasqua, ha registrato una netta ripresa degli arrivi dei turisti sul Sebino - ha dichiarato Zampoleri - Dal primo gennaio al 31 maggio sono stati trasportati oltre 560.000 passeggeri con un incremento del 7% rispetto ai primi cinque mesi del 2022. La stagione estiva si preannuncia molto positiva e Navigazione Lago d’Iseo è pronta a dispiegare tutta la sua flotta per assecondare le esigenze di trasporto e di turismo del territorio".

Il Pirellone, per il periodo estivo, ha assegnato 219mila euro per implementare le attività di sicurezza e vigilanza per tutti i laghi della Lombardia. Di questi, 40mila sono destinati al Lago d'Iseo, Endine e Moro.