Montisola: riapre al pubblico l’ufficio postale.

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Montisola

Una buona notizia per gli abitanti di Montisola: sono infatti terminati gli interventi parte del progetto Polis che ha interessato l’ufficio postale in località Siviano. In particolare la sala che accoglie i clienti presenta nuovi arredi e colori oltre ad una corsia per ipovedenti. Gli ambienti, inoltre, sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale ed una nuova illuminazione a basso contenuto energetico. Sono stati poi realizzati sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. All’esterno dell’ufficio è stato anche installato un gazebo dotato di panchine che completa gli interventi a disposizione dei cittadini.

Con il consueto orario

L’ufficio postale torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.