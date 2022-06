Una trentina di ciclisti di Legambiente Basso Sebino e del circolo ambientalista di Cremona con le FIAB di Brescia e Cremona hanno invaso in bicicletta le strade di Montisola per chiedere di non vietare più nel mese di agosto l’uso delle biciclette per chi sbarca sull'isola lacustre, come invece avvenne lo scorso anno.

Montisola invasa dai ciclisti per dire "basta divieti di sbarco"

Le associazioni hanno ribadito che "per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, l'arrivo migliore sull’isola è quello con il treno, con il traghetto e la bicicletta". Lo scorso anno per mettere in sicurezza l'incolumità dei residenti e di chi passeggia lungo le strade dell'isola il sindaco aveva vietato lo sbarco delle biciclette ad agosto. Ma gli ambientalisti lamentano come la bicicletta era stata usata comunque, attraverso il noleggio in loco.

"Questo ha dimostrato che non sono certo le biciclette a provocare pericoli per la libera circolazione di pedoni e motocicli (ammessi ai soli residenti) - hanno dichiarato gli ambientalisti - Sarebbe opportuno, questa la nostra proposta, che il Comune passi dalla politica dei divieti di sbarco e transito a quella della regolamentazione dei transiti delle biciclette e dei motorini dei residenti con l'obbligo di attraversare con il mezzo a mano nel centro di Peschiera Maraglio, la località più affollata. Altra richiesta è quella che venga istituita la zona a 30 chilometri orari su tutte le strade dell'isola". Al posto del divieto di sbarco con le biciclette a Montisola, sembra si stia profilando l'idea di imporre un limite numerico, una soglia quotidiana raggiunta la quale scatterà il divieto di portare la bicicletta sull'isola fino al giorno successivo. Ma chi conterebbe in questo caso le biciclette che vanno e vengono da Montisola tramite i battelli di Navigazione?