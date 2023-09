Montirone è il primo Comune bresciano a intitolare una via a Martinazzoli

Montirone intitola una via a Mino Martinazzoli.

Inaugurata via Martinazzoli a Montirone

Ecco via Mino Martinazzoli. A dodici anni dalla scomparsa del politico di Orzinuovi, (1931-2011) il Comune di Montirone ha deciso di intitolare e dedicare una via del paese al tre volte Ministro, presidente della Provincia di Brescia dal 1970 al 1972, senatore per quattro legislature, deputato alla camera per due legislature e sindaco di Brescia dal 5 dicembre 1994 al 14 dicembre 1998. E proprio Montirone è stato il primo, in provincia di Brescia, a compiere questo gesto in onore e nel ricordo di Martinazzoli.

La cerimonia ufficiale è avvenuta lunedì in una giornata che ha visto anche la commemorazione del 12esimo anniversario della sua scomparsa.

Alle 18 infatti è stata celebrata la messa presso la chiesa parrocchiale di Caionvico (Brescia), mentre alle 19 ha preso il via la cerimonia di intitolazione della via comunale di Montirone, presso Lottizzazione Edilquattro all'altezza di via Pedrona, numero 4.

Le parole del primo cittadino

Nell'occasione erano presente i familiari, rappresentati delle istituzioni e amici dello statista bresciano, per una vita nelle fila della Democrazia cristiana.