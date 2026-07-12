Montirone accoglie il ministro pakistano: al centro giovani, istituzioni e cooperazione.

L’incontro con il Ministro Pakistano

Una visita istituzionale all’insegna del dialogo, della cooperazione e del protagonismo delle nuove generazioni. Nei giorni scorsi il sindaco di Montirone, Filippo Spagnoli, ha ricevuto in Municipio il ministro Bilal Bin Saqib, tra i più giovani rappresentanti del Governo del Pakistan, per un incontro dedicato ai temi della partecipazione giovanile, della leadership e delle relazioni tra Italia e Stato asiatico.

Il confronto si è concentrato sul ruolo che le nuove generazioni sono chiamate a ricoprire nella vita pubblica e nelle istituzioni, con l’obiettivo di promuovere una classe dirigente sempre più preparata, responsabile e orientata al bene comune. Un’occasione di dialogo che ha evidenziato l’importanza dello scambio di esperienze e della collaborazione tra realtà istituzionali accomunate dalla volontà di investire sul futuro.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai rapporti tra i due Paesi, rafforzati dalla presenza di una numerosa e radicata comunità pakistana in Lombardia e, in modo particolare, nella provincia di Brescia, una delle più significative a livello nazionale. Una presenza che negli anni ha contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, rappresentando un autentico ponte tra le due realtà.

«È stato un incontro di grande valore umano e istituzionale»

«È stato un incontro di grande valore umano e istituzionale – ha dichiarato il sindaco Filippo Spagnoli – Confrontarsi con una delle più giovani figure del Governo pakistano significa guardare con fiducia a una politica capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni. I giovani non devono essere considerati soltanto il futuro delle istituzioni, ma una risorsa già oggi fondamentale per costruire comunità più dinamiche, inclusive e aperte al dialogo internazionale. Montirone crede fortemente nel valore del confronto tra culture e nella collaborazione tra i popoli, elementi indispensabili per affrontare insieme le sfide del nostro tempo».

Dall’incontro è emersa una convinzione condivisa: investire nei giovani significa rafforzare la qualità della democrazia, favorire la partecipazione civica e creare reti internazionali sempre più solide, capaci di generare opportunità di crescita per i territori e per le comunità.