“Missione comuni” sbarca a Seniga

La sua «Missione comuni» prevede di visitare e raccontare su Youtube tutti i Comuni italiani. E Nicolas Cugini, è passato da Seniga.

«Ho avuto quest’idea nel 2019 – ha raccontato il giovane, 28 anni, youtuber, impiegato come operaio metalmeccanico, ma con una forte passione per i video e l’esplorazione – ho creduto molto in questo progetto tanto che mi ero persino licenziato e avevo iniziato a visitare i comuni in bicicletta, ma un infortuno mi ha bloccato». Temporaneamente perché Nicolas è già tornato alla carica.

Nessun programma, ma che sorpresa il borgo della Bassa

«Ho iniziato da due comuni della Bassa bresciana vicini a dove abito io, a Soragna in provincia di Parma, dopo aver visitato Seniga sono passato ad Alfianello, mentre ora ne farò un paio nella provincia di Cremona e un paio in quella di Piacenza».

Già perché Nicolas un vero programma non ce l’ha, va a «sentimento» e forse anche questo è il bello, chiede aiuto al popolo del web per cercare un «cicerone» che gli illustri i punti salienti del paese. A Seniga gli è andata male: «Forse sono ancora poco conosciuto, nessuno mi ha risposto», ha ammesso candidamente, così ha fatto «tutto da solo».

E’ rimasto impressionato dall’ingresso del paese, dalla parte della provincia cremonese, dove il fiume e il palazzo della casa di riposo son di grande impatto visivo, poi Nicolas ha ripreso le strade, la parrocchiale, villa Fenaroli, davvero non poteva mancare, la piccola chiesa di San Rocco, la piazza ed è rimasto molto impressionato dallo schermo presente davanti alla farmacia con il bottone di chiamata per le emergenze e le farmacie di turno con il codice qr da scansionare per aprire la loro posizione direttamente sul navigatore del telefono, «E’ molto utile, noi non le abbiamo».

La sindaca si propone come… guida

Purtroppo non avendo trovato una «guida locale» Nicolas si è lasciato scappare tante cose: la chiesa di Sant’Apollonio palazzo Zani, sede di tante iniziative culturali, la ghiacciaia di Regona, la pieve di Comella e i tanti bellissimi percorsi naturalistici sulle rive del fiume Oglio o attraverso i campi.

Poco male: il sindaco Elena Ferrari ha contattato Nicola via social e si è detta pronta ad accompagnarlo in un dettagliato tour, e lo stesso Nicolas si è detto disposto a tornare per girare un Seniga 2.

«Torno volentieri, mi sono sentito benaccetto e poi davvero in paese ci sono scorci bellissimi e una grande tranquillità» .