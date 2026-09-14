Le mamme finaliste, hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità, che rappresentasse al meglio la loro personalità

Miss Mamma Italiana Evergreen 2026 è Simona Troncana di Capriolo.

Il concorso

Simona Troncaca di Capriolo, 58 anni, è stata eletta miss Mamma Italiana Evergreen. L’elezione nella serata di sabato 12 settembre 2026 nell’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, evento organizzato dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli.

Non solo un concorso di bellezza ma anche di simpatia: l’obiettivo dell’evento con marchio registrato, produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è quello di valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola ed ha visto vincitrice la milanese Laura Mascheroni); “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta ad Abano Terme Padova ed ha visto vincitrice la barese Rachele Cicoria) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

É di Capriolo

Le mamme finaliste, hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità, che rappresentasse al meglio la loro personalità. La vincitrice per la categoria Evergreen è Simona Troncana, 58 anni, di Capriolo: funzionario della pubblica amministrazione è sposata con Battista e mamma di Giorgia ed Alice, di 26 e 23 anni.

Le altre fasce assegnate

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” ELENA MAURI, 60 anni, personal trainer, di Lugano (Svizzera), mamma di Greta;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN MIO” LILIANA DONÀ, 62 anni, libera professionista, di Peschiera Borromeo (MI), mamma di Alessandro e Federica, di 39 e 37 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” VALENTINA BORSELLI, 57 anni, infermiera, di Livorno, mamma di Matteo e Lorenzo, di 31 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” SILVIA ACCARDO, 58 anni, impiegata, di Torino, mamma di Chiara di 19 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” FILOMENA RIZZO, 78 anni, consulente di integrazione alimentare, di Rubano (PD), mamma di Riccardo e Stefano, di 56 e 54 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” DIANA SCUCCIMARRA, 69 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 39 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” PAOLA DELLAROLE, 60 anni, impiegata, di Forlì, mamma di Athena e Jonah, di 16 e 12 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” ANTONELLA BURATTONI, 67 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 45 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” SABRINA CHERMAZ, 61 anni, oss, di Muggia (TS), mamma di Jessica di 43 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” MARIA DI PONTO, 61 anni, casalinga, di Montanaro (TO), mamma di Rosanna e Renata, di 42 e 40 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” MARZIA SAVELLI, 57 anni, colf, di San Giuliano Terme (PI), mamma di Anna di 18 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” PATRIZIA TRANQUILLI, 64 anni, infermiera, di Roma, mamma di Alex e Natasha, di 44 e 39 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” SIMONA UBOLDI, 62 anni, impiegata, di Novate Milanese (MI), mamma dei gemelli Matteo e Samuele, di 36 anni e di Gabriele di 32 anni;

“Premio Speciale Edizioni Musicali Casadei Sonora Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMAGNA MIA” BRUNA LAI, 82 anni, di Cagliari, mamma di Barbara e Stefano, di 60 e 57 anni.

L’iniziativa

Le vincitrici di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2024” saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2027”, con scatti fotografici di Gloria Teti. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro. Ospiti d’Onore, Laura Mascheroni “Miss Mamma Italiana 2026” e Carmelinda Lombardi “Miss Mamma Italiana Evergreen 2025”.

Come fare per iscriversi

Le iscrizioni al concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it