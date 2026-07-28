Miss Mamma Italiana 2026: a Fiesse le selezioni.

A Fiesse le selezioni di Miss Mamma Italiana

In tutta Italia proseguono le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Per la lotta all’Endometriosi

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

La serata a Fiesse

Domenica 26 luglio 2026 si è tenuta nella Cascina Rota Rampinelli a Cadimarco di Fiesse, organizzata dal Comune di Fiesse e dalla Pro Loco di Fiesse, una selezione, valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

A vincere la selezione Laura Mascheroni, 33 anni, imprenditrice agricola, di Cassano d’Adda (MI), mamma Loris e Manuel, di 4 ed 1 anno; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Chiara Feroldi, 53 anni, assistente informatica, di Ostiano (CR), mamma di Marco e Luca, di 22 e 18 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Liliana Donà, 62 anni, libera professionista, di Peschiera Borromeo (MI), mamma di Alessandro e Federica, di 39 e 37 anni.

Tutte le mamme premiate

Queste le altre mamme premiate, tra loro anche tre bresciane.

◦ “Miss Mamma Solare” Elena Soregaroli, 41 anni, impiegata, di Fiesse (BS), mamma di Michelle di 10 anni;

◦ “Miss Mamma in Gambe” Genny Cisco, 44 anni, casalinga, di Monteforte d’Alpone (VR), mamma di Isabella di 7 anni;

◦ “Miss Mamma Fashion” Debora Murer , 46 anni, casalinga, di Monzambano (MN), mamma di Daniel, di 18 anni;

◦ “Miss Mamma Glamour” Ketty Miozzo, 46 anni, educatrice di asilo nido, di Curtarolo (PD), mamma di Ester di 13 anni;

◦ “Miss Mamma Sorriso” Maria Mascolo, 50 anni, ausiliaria socio assistenziale, di Gardone Val Trompia (BS), mamma di Marika, Mattia ed Eva, di 24, 22 e 10 anni;

◦ “Miss Mamma Simpatia” Alina Androshchuk, 53 anni, operaia, di Gambara (BS), mamma di Vadim di 35 anni;

◦ “Miss Mamma Sprint” Patrizia Salvan, 65 anni, casalinga, di Padova, mamma di Claudio e Tania, di 44 e 40 anni.

L’evento è stato presentato dalle Mamme Miss Barbara Pellizzari ed Elena Cerchiaro. Ospiti d’onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire, le vincitrici delle passate edizioni del concorso.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it