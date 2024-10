"Miss Mamma Italiana 2025": conquista il podio Simona Chiari di Fiesse.

Si è tenuta ad Acquanegra sul Chiese nel mantovano la prima selezione per "Miss Mamma Italiana 2025", dopo le fasi finali dell'edizione 2024 andate in scena a settembre 2024 a Bellaria Igea Marina sulla Riviera Romagnola. Sono quindi ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Sfilata di moda e prove di abilità

Domenica 20 ottobre, al Palazzetto dello Sport di Acquanegra sul Chiese, organizzato dalla Pro Loco di Acquanegra sul Chiese, con il Patrocinio del Comune di Acquanegra sul Chiese, si è svolta la prima selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2025”. Le mamme hanno sfilato in passerella indossando abiti eleganti, si sono poi cimentati in alcune prove di abilità ( cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezion Valentina Vitiello 35 anni, operaia, di Casatico di Marcaria (MN), mamma di Nicola e Gabriele, di 10 e 6 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Simona Malvassori , 47 anni, imprenditrice, di Cremona, mamma di Noemi di 15 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad Antonella Burattoni, 66 anni, di Ravenna, mamma di Mattia di 43 anni.

Le altre mamme premiate

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Alina Rotta , 53 anni, psicopedagogista, di Pavia, mamma di Nicolas di 16 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” Laura Corciulo, 40 anni, commessa, di Casaloldo (MN), mamma di Vittoria di 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” Simona Chiari , 53 anni, operaia, di Fiesse (BS), mamma di Rino ed Alessio, di 26 e 21 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” Rosaria Daniela Pavia, 69 anni, commerciante, di Dorno (PV), mamma di Gabriele di 39 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Simpatia” Anna Montecchio, 60 anni, farmacista, di Acquanegra sul Chiese (MN), mamma di Alessandro e Federico, di 27 e 23 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” Franca Pulvirenti, 65 anni, disegnatrice di moda, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 39 e 26 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Adriana Pino, 65 anni, di Ravenna, mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 37, 34 e 27 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Addolorata Urso , 73 anni, insegnante, di Gallipoli (LE), mamma di Maria Luigia, Vincenzo, Vito e Fernando, di 49, 47, 42 e 33 anni.

Come fare per partecipare

L’evento è stato presentato da Paolo Teti Patron del concorso e da Marina Manzoni “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2024”, con la direzione artistica di Olga Davini . Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it