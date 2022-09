Miss Italia Lombardia 2022 in Tour, tutto pronto per la finalissima nel Bresciano

Siamo arrivati al gran finale di una stagione di incredibile successo che ha visto il susseguirsi di oltre 20 tappe, centinaia di iscrizioni e più di 200 ragazze che si sono messe alla prova su palco per aggiudicarsi le ambite fasce e tentare di indossare la tanto desiderata corona, un tour che ha avuto un seguito sempre crescente, evento dopo evento, che è stato al centro dell’interesse dei media locali e regionali in tema di intrattenimento, cultura, spettacolo e attualità.

Cresce l'adrenalina

Ora l’adrenalina è a mille per l’attesissimo evento di Finalissima Regionale di Miss Lombardia, sabato 10 settembre 2022 al Franciacorta Golf Club a Corte Franca complesso composto da tre percorsi, 27 buche, per ottanta ettari nel verde: è un’oasi sportiva tra boschi e vigneti. Evento coordinato e organizzato da Alessandra Riva, esclusivista del tour Miss Italia Lombardia insieme a Giovanni Locateli di Luxury ADV, l’ospitalità del Franciacorta Golf Club e la collaborazione del Ristorante Bistrot del Golf che si occuperà della cena di Gala durante l’evento. Per la Finalissima di Miss Lombardia torneranno in gara, per tentare il titolo regionale più ambito, tutte le concorrenti che nelle precedenti Selezioni Regionali si sono aggiudicate il passaggio alle Finali Regionali e le Miss che già hanno vinto un titolo di passaggio alle Nazionali. Nel caso in cui a vincere la fascia di Miss Lombardia dovesse essere una Miss che è già Finalista Nazionale, quest’ultimo sarà ceduto alla prima non titolata della classifica di sabato sera. Ma non solo, il 10 settembre verrà assegnato il titolo di Miss Social Lombardia, il nuovo progetto Nazionale “Miss Italia Racconta l’Italia”, un “concorso nel concorso”, Miss Social appunto, iniziato il 1° agosto e che si concluderà l’8 settembre, un vero e proprio Titolo Regionale che si aggiunge ai 10 titoli in palio per la Lombardia. Il titolo potrà essere vinto anche da una Miss già Finalista Nazionale ed è infatti cumulabile.

Un party esclusivo

Dopo l’elezione di Miss Lombardia, l’evento proseguirà con l’esclusivo Party dove le Miss e tutti gli ospiti presenti potranno celebrare non solo il successo del tour Miss Italia Lombardia 2022 gestito in esclusiva da Alessandra Riva di Rial Events, ma anche le rappresentanti della Lombardia che partiranno settimana prossima per le pre-finali nazionali, sulle note di Deejay Andrea Heinstein. Special Guest Francesca Mamè, Miss Lombardia 2021, che cederà la fascia alla nuova eletta. Madrina della serata Martina Broggi, eletta Miss Milano 2022, che introdurrà l’evento indossando le splendide ali da angelo create da Mia l’arte del riciclo, durante la sigla di inizio spettacolo. All’evento ci sarà inoltre la possibilità per i giornalisti di presenziare e intervistare le finaliste. Il programma coinvolgerà l’intero weekend, le 11 Finaliste (10 finaliste se il titolo di Miss Social sarà vinto da una ragazza già titolata) pernotteranno infatti nelle vicinanze per poter partecipare alle attività del giorno seguente, dove saranno protagoniste di shooting fotografici e riprese video, sempre nello splendido scenario del Franciacorta Golf Club.

Sui social

Saranno inoltre coinvolte nella creazione di contenuti social per promuovere la loro partenza alle pre-finali Nazionali. La sfida delle prefinali nazionali porterà a Fano, dal 16 al 18 settembre, ben 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati nel corso delle 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta Italia. Per la prima volta il Concorso arriva nella città di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ed è un ritorno nelle Marche dopo ben 17 anni. Miss Italia ha infatti vissuto un periodo d'oro a San Benedetto del Tronto, sede delle prefinali dal 1998 al 2005. Ma non è tutto, lunedì 12 Settembre Rial Events in collaborazione con il Golf Club Villa Paradiso di Cornate D’Adda (MB) ha organizzato l’evento speciale di ospitata delle protagoniste del tour lombardo pronte a partire e a rappresentare la nostra regione alle fasi nazionali: saranno ufficialmente presentate al pubblico e alla stampa le Finaliste di Miss Italia Lombardia 2022, durante una cena di gala nel rinnovato ristorante del Golf. Le consuete attività giornaliere tra scatti, riprese e creazione contenuti social saranno utili a promuovere le ragazze in partenza per le fasi nazionali all’interno del bellissimo contesto del Golf Club Villa Paradiso.