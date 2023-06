Mille Miglia: grande festa per il punto di accoglienza a Calino

Ha preso il via martedì alle 12.30 la storica Mille Miglia, con la partenza dalla pedana di viale Venezia a Brescia, e passaggio dall’aeroporto di Ghedi per l’omaggio del centenario dell’Aeronautica militare. E' la Mille Miglia, la competizione automobilistica più bella del mondo.

Mille Miglia: il ritorno verso Brescia

Tra le novità di quest’anno, impossibile non evidenziare il prolungamento di un giorno: saranno dunque cinque e non quattro, come da tradizione, per un percorso totale di 2.200 chilometri. Oggi, sabato 17, si concluderà il tutto con il rientro a Brescia.

Le 405 auto partecipanti alla Freccia Rossa, nei giorni scorsi, hanno percorso l’asse Brescia-Roma, sono poi risalite verso Parma, mentre ieri, venerdì, hanno raggiunto Milano, passando per Alessandria verso l’ora di pranzo. Ecco, quindi, l’altra novità di quest’anno: l’arrivo nel Basso Piemonte, che non avveniva dal 1947, tra Asti, Vercelli e Novara.

Punto di accoglienza a Calino e passaggio in Franciacorta

L’ultima giornata, quella di oggi, vedrà il rientro a Brescia della carovana, che transiterà però da Bergamo, Capitale della Cultura 2023 insieme alla città della Leonessa. Sono tantissimi gli equipaggi stranieri in gara (circa la metà), ma non manca una buona rappresentanza della Franciacorta. All’edizione 2023 della Rievocazione storica partecipano, ad esempio, per la 13esima volta insieme, i coniugi rovatesi Arturo Cavalli e Petronilla Pezzotti, a bordo di un’Alfa Romeo 1750 del 1929 (52 è il loro numero di partenza).

E proprio da Rovato passeranno le autovetture, per poi proseguire verso la città, attraversando Ospitaletto, Rodengo Saiano, Gussago e Cellatica. L’arrivo in Franciacorta è invece previsto nella prima mattinata, subito dopo l’attraversamento del ponte tra Sarnico e Paratico, per poi costeggiare la riserva naturale delle Torbiere, attraversare Provaglio d’Iseo e, passando per Monterotondo, raggiungere Passirano, per poi proseguire verso il castello che porta a Bornato, Calino e Cazzago San Martino. Le vetture, come spiegato anche dal sindaco Fabrizio Scuri, passeranno in vicinanza di Villa Maggi, che deve il suo nome ad uno dei fondatori della Mille Miglia, insieme a Mazzotti di Chiari.

Ed è proprio a Calino che, dalle 9.30 alle 12.30, è stato allestito un punto accoglienza con dj set e speaker, che commenterà il "museo su ruote", nato nel 1927. Appuntamento conclusivo e gran finale affidato alla 1000 Miglia The Night, ovvero la notte bianca della manifestazione.