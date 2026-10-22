Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica, Polichetti sabato si recherà a Nave.

A Nave per la consegna delle medaglie d’onore

Sta per giungere a termine la cerimonia di consegna delle medaglie di onore conferite dal presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, nonché ai familiari degli insigniti cui il riconoscimento è stato attribuito alla memoria.

Ad Artogne e a Goito

Il Prefetto della Provincia di Brescia domenica 20 settembre 2026 ad Artogne ha consegnato 60 medaglie mentre lunedì 21 settembre 2026 in caserma a Goito di Brescia ha presieduto la tradizionale cerimonia che ha visto insigniti della medaglia di onore 51 cittadini bresciani, deportati o internati.

Le celebrazioni in programma

Sabato 24 ottobre 2026 sarà la volta del comune di Nave dove le medaglie da consegnare sono 62. La manifestazione avrà luogo dalle 9, quando in Piazza Martiri della Libertà avverrà l’inaugurazione di una targa commemorativa; poi proseguirà in corteo fino al Teatro San Costanzo dove il Prefetto Polichetti, unitamente al padrone di Casa, il sindaco di Nave e ai Primi Cittadini di Caino e di Villa Carcina, darà inizio alla cerimonia alla quale tutta la cittadinanza navense e dei Comuni viciniori è invitata a partecipare.

Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, i rappresentanti locali delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche e d’arma, del mondo della scuola e della cultura, nonché i familiari degli insigniti, uniti in un comune sentimento di commossa partecipazione e deferente omaggio nei confronti di coloro che furono vittime della barbarie nazifascista.

Per il Prefetto, infatti: