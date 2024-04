Mecenati del verde cercansi: l'appello lanciato dal comune.

L'appello lanciato dal comune

A lanciare l'appello è il comune di Nave. L'Amministrazione comunale sta infatti cercando degli sponsor che siano interessati alla manutenzione del verde nell'area in prossimità dell'ex strada provinciale 237 del Caffaro in via Brescia all'incrocio con via Muratello.

Mecenati del verde cercansi: tutto quello che c'è da sapere

Nel dettaglio, il contratto che verrà stipulato tra l'Amministrazione comunale e l'azienda interessata prevede da un lato che l'azienda stessa si occupi della manutenzione ordinaria delle aiuole e gestisca gli impianti di irrigazione. Dovrà inoltre gestire i costi derivanti da questa forma di pubblicità. In cambio il comune offrirà la possibilità di inserire nelle varie aiuole cartelli pubblicitari a fini promozionali. Si tratta di una formula già adottata, con successo, in altre realtà comunali della zona.

Coloro che fossero interessati hanno tempo per presentare la domanda fino al prossimo 22 maggio. Chi volesse saperne di più trova maggiori info sul sito istituzionale dell'Ente dove è anche possibile consultare la planimetria delle aiuole.