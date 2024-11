Maura Conti, assessore di Castel Mella, eletta nel consiglio nazionale dell'Anci.

Consiglio nazionale Anci, eletta Maura Conti

Maura Conti, assessore alla Cultura, Sicurezza, Personale e Politiche giovanili del comune di Castel Mella, è stata eletta nel Consiglio Nazionale dell’Anci, associazione nazionale dei Comuni italiani, durante l’assemblea che si sta svolgendo in questi giorni al Lingotto di Torino.

“È fondamentale far sentire la voce di Castel Mella e dei Comuni bresciani in ambito nazionale, soprattutto in un’epoca di grandi riforme, a partire dall’autonomia differenziata. Anci è un organismo di rappresentanza strategico per gli enti locali e voglio impegnarmi personalmente per rafforzare il ruolo delle amministrazioni nel panorama politico e istituzionale del nostro Paese” ha dichiarato Maura Conti. “La mia nomina è un grande riconoscimento anche al lavoro della giunta Guarneri e del Comune di Castel Mella. Solo con il lavoro di squadra si ottengono i risultati e la fiducia dei cittadini”.

La nomina arriva in un momento cruciale per l'Ente

L'ANCI rappresenta oltre 8.000 Comuni in Italia e il Consiglio Nazionale è il principale organo di indirizzo politico dell'Associazione. La nomina arriva in un momento cruciale per l'ente, che continua a giocare un ruolo fondamentale nella tutela degli interessi delle amministrazioni locali e nella definizione delle politiche pubbliche.