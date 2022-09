Matteo Salvini ospite allo spiedo padano di Rovato FOTO e VIDEO

Il tour domenicale del leader della Lega Matteo Salvini in terra bresciana ha preso il via alle 16.30 al Foro Boario di Rovato. Qui, infatti, il segretario è intervenuto allo spiedo padano organizzato dalle sezioni di Rovato e Coccaglio del Carroccio.

Matteo Salvini ospite allo spiedo padano di Rovato

Matteo Salvini è arrivato al Foro Boario quando il pranzo era ormai finito da un bel po'. Eppure in tanti sono rimasti ad attenderlo. Il suo discorso è entrato subito nel vivo della crisi in corso.

"Le sanzioni contro la Russia, invece che mettere in ginocchio la Russia, stanno mettendo in ginocchio noi. Adesso gli imprenditori bresciani stanno pensando di chiuderre la produzione. Le sanzioni non devono essere pagate dagli operai e dai lavoratori italiani. Il problema non è tra qualche mese, il problema è domani".

Inevitabile il riferimento all'appuntamento elettorale con le Politiche del 25 settembre. Salvini ha esortato i militanti a farsi portavoce di gioia ed entusiasmo: "Abbiamo bisogno di gente che lotta. I sindaci se si va avanti così non avranno i soldi per riscaldare le scuole e le case di riposo: non deve accadere, si è già risparmiato troppo sulla vita dei ragazzi e delle ragazze".

Dopo Rovato, il tour di Salvini è proseguito in direzione Lago di Garda, verso Salò e Toscolano.

Tanti esponenti della Lega al Foro Boario

Numerosi gli esponenti della Lega che hanno fatto tappa domenica 4 settembre al Foro Boario. Tra loro il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha incontrato numerosi sindaci bresciani (folta anche la rappresentanza della Franciacorta, con i primi cittadini di Rovato, Coccaglio, Adro e Capriolo in pole position). Tra gli ospiti anche il senatore Roberto Calderoli, l'europarlamentare Danilo Oscar Lancini, l'assessore regionale Fabio Rolfi e molti candidati bresciani alle elezioni.