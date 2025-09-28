Martina Pagani debutta alla Milano Fashion week

La giovane influencer bresciana, originaria di Palazzolo sull’Oglio, ha debuttato come come modella per uno degli stilisti più inclusivi e innovativi del fashion system italiano.

Martina Pagani

Martina Pagani è una voce seguita e riconosciuta nel panorama body positive italiano, non ha caso ha sfilato per lo stilista Marco Rambaldi. L’influencer bresciana da anni è impegnata nella promozione della bellezza autentica e della valorizzazione di ogni corpo, ecco perché questo è un traguardo ancora più importante: l’ingresso su una delle passerelle più prestigiose al fianco di un designer che ha fatto dell’inclusione e della diversità i pilastri della propria visione creativa.

Un nuovo punto di partenza

Martina ha deciso di intraprendere anche la strada della moda, trasformando la sua prima esperienza in passerella in un vero e proprio punto di partenza.

“Sfilare a Milano Fashion Week con Marco Rambaldi è un sogno che si realizza – ha commentato – e un segnale importante per tutte le persone che vogliono sentirsi rappresentate nel mondo della moda”.

Un punto di partenza importante notato già dalle più prestigiose testate di moda come Vouge Runway che l’hanno inserita nelle proprie pagine. Questo è un debutto che conferma il cambiamento in atto nel settore e apre un nuovo capitolo per una delle voci più fresche e autentiche della scena social italiana. Una voce giovane, autentica e profondamente radicata nel territorio bresciano.