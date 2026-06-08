Marone: riapre al pubblico l’ufficio postale. L’ufficio torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Una sede rinnovata, a Marone

Dopo i lavori di ristrutturazione parte del progetto Polis, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Marone.

Le novità

La sede di piazza Donatori di Sangue ha riaperto al pubblico in una veste completamente rinnovata: la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; nella sede è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.