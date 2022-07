Un viaggio lungo quasi due mesi di incontri, riflessioni, scoperte con le migliori menti del pensiero contemporaneo: si chiude la XVII edizione di Filosofi lungo l'Oglio con l’imperdibile appuntamento in compagnia di Maria Rita Parsi, madrina del Festival, domenica 31 luglio, a Lograto (Brescia) presso Villa Morando (via Calini 9) alle 21.

Maria Rita Parsi chiude in bellezza il viaggio nel pensiero di Filosofi lungo l’Oglio

L’ultimo appuntamento dedicato al tema di quest’anno, “Dire Io”, avrà come titolo “D’Io. La Divinità dell’Identità” e vedrà come protagonista Maria Rita Parsi, ospite fissa della rassegna, sin dai suoi albori. Parsi svolge da anni un’intensa attività didattica e di formazione come psicologa e psicoterapeuta presso Università, Istituti specializzanti e Associazioni private. Ha fondato e dirige la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione) e ha dato vita alla Fondazione Movimento Bambino Onlus, ora Fondazione Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus, istituzione culturale nazionale ed internazionale per la tutela giuridica e sociale dei bambini, per la diffusione della Cultura per l'Infanzia, per la formazione dei formatori.

Nel 2012 viene eletta al Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, organismo con sede a Ginevra, che ha il compito di verificare che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino ne rispettino gli obblighi. Dal 2016 è Membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, presieduta da S. E. Cardinal Gianfranco Ravasi. È coordinatrice e didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento umanistico: Psicoumanitas dal 2008 ad oggi. È stata insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Scrive su quotidiani («Il Giorno», «Il Messaggero», «Il Resto del Carlino», «La Nazione»), periodici («Oggi», «Confidenze») e riviste anche specializzate («Riza Psicosomatica», «Educare 0-3»). È vicepresidente della giuria del Premio Internazionale di Filosofia/Filosofi lungo l’Oglio. Un libro per il presente. Ha pubblicato oltre cento opere tra saggi, romanzi e ricerche.

Nel corso della serata avrà anche luogo la premiazione della seconda edizione del contest artistico realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, rivolto a studenti, alunni e docenti: tra le 5 opere finaliste sarà premiata l’opera che più rispecchia il tema della kermesse “Dire Io”. Ad individuare il vincitore sarà la giuria appositamente costituita, alla presenza del professore Paolo Sacchini, storico e critico d’arte, oltre che docente dell’Accademia. Il premio messo a disposizione dalla Fondazione Filosofi lungo l’Oglio consiste nella dotazione di 1000 €. Seguirà la consegna degli attestati ai quattro finalisti, tra i quali, spicca l’assegnatario del premio menzione speciale del pubblico.

Verso il futuro

Come è consuetudine, al termine dell’incontro, sarà annunciata dal direttore scientifico del Festival, Francesca Nodari, di concerto con Maria Rita Parsi, l’attesa parola chiave della XVIII edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio.

In caso di maltempo l’evento si terrà alla Parrocchia Ognissanti (via Fratti 19). L’incontro è come di consueto gratuito, con la possibilità di

contribuire con un’offerta libera per sostenere il festival e le attività della Fondazione.