Maria Antonietta Pandiscia, finanziera di Rovato, sul calendario di Miss Mamma Italiana 2025

È una giovane mamma di Rovato, ispettrice della Guardia di Finanza, una delle protagoniste del calendario di "Miss Mamma Italiana 2025". Maria Antonietta Pandiscia comparirà sulle pagine del calendario per il mese di agosto.

Miss Mamma Italiana 2025, sul calendario anche una rovatese

Ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 32° edizione, Miss Mamma Italiana è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Quello di quest’anno è il 22° calendario (il primo fu realizzato nel 2003). Il calendario è stato presentato nei giorni scorsi al Palazzo del Turismo di Bellaria-Igea Marina, dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune e di Fondazione Verdeblu.

La vincitrice di Rovato è Miss Glamour 2024

Ventisei anni, residente a Rovato, Maria Antonietta Pandiscia è mamma di Anna Giulia di 2 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Glamour 2024”. Alla presentazione del calendario hanno partecipato anche il vicesindaco di Bellaria Igea Marina Francesco Grassi, l’assessore al Turismo Milena Casali e Paolo Borghesi, presidente della Fondazione Verdeblu. Intanto proseguono le selezioni del concorso, le cui Finali per l’anno 2025 si svolgeranno a Bellaria Igea Marina, dall’11 al 14 settembre 2025. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.